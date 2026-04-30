顔とは、どこまでがその人自身なのでしょうか。韓国のフォトグラファー キム・ヨンジュンと、日本のアートディレクター 吉田ユニによる初のコラボレーション写真展 KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION “Face to face” が、2026年4月29日から5月28日までの1ヶ月間、麻布台ヒルズギャラリーにて開催されています。photo by ©FASHION HEADLINEスクリーン、ドラマ、舞台など多様な領域で活躍する日韓の俳優62名が