おうち料理研究家のみきママが28日に自身のアメブロを更新。コーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』風の紅茶のパウンドケーキの再現レシピを紹介した。この日、みきママは「スタバ風紅茶のパウンドケーキ再現です！！」というタイトルでブログを更新。完成したケーキの写真を公開し「スタバもアイシングかかってます」とコメントした。続けて、材料や作り方の手順を詳しく説明し「バターは完全に溶かすと生地が混ぜやすくな