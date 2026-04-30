グーグルは、GeminiでチャットのプロンプトからPDFやスプレッドシート、Word、Excelなどのファイルを直接生成し、ダウンロードや共有ができる新機能の提供を開始した。すべてのGeminiユーザーが利用できる。 Geminiとの対話で作成したアイデアをコピー＆ペーストして別のソフトに貼り直す手間がなくなり、そのままファイルとして書き出せる。Google ドキュメント、スプレッド