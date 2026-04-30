タレントの堀ちえみが29日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんの母親の卒寿（90歳）を祝ったことを報告した。この日、堀は「おおまま（主人のお母様）の90歳のお誕生日」と切り出し、東京・町田市にある「鶴川香山園」でお祝いの食事会を開いたことを報告。「割烹料理をいただきます」と述べ、豪華な料理の数々を公開した。メイン料理については「主人はビーフシチュー 私はサワラの西京焼きにしました」と明かし「美味しい