◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に挑む中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が３０日、都内のホテルで記者会見に出席。証明したいものを聞かれ「強さ」と即答した。中学卒業後、１５歳で単身渡米する異例のキ