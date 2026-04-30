Ｋ―１随一のヘビー級戦士として活躍した武蔵が３０日、スポーツ報知の取材に応じ、引退試合でロッタンをＴＫＯで倒した元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊をたたえた。武尊は２９日に有明アリーナで行われた「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１フライ級キックボクシング暫定王座決定戦ロッタンＶＳ武尊」のメインイベントでロッタン・ジットムアンノン（タイ）を５回２分２２秒、ＴＫＯで倒し劇的な勝利で有終の美を飾った。大