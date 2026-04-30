米ＩＴ大手アマゾンは、最短６時間で日用品などを配送するサービス「エクスプレスマート」で、生鮮食品の取り扱いを開始した。東京都の一部地域ではすでに始まっており、エリア拡大を予定している。野菜、果物、肉、魚といった「生鮮品」を飲料や日用品と同一カートで注文でき、日常の買い物を一度で完結できる利便性を打ち出す。プライム会員は３０００円以上の注文で送料が無料となり、非会員も一定の送料で利用可能。注文は