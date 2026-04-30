◆Ｇ１日本選手権競輪（５月１日〜６日、平塚競輪場）横浜（現ＤｅＮＡ）、ソフトバンク、ヤクルトで活躍したＮＰＢ通算２１８６安打の内川聖一さん（４３）とＧ１タイトルに限りなく近い男・松井宏佑（３３）＝神奈川・１１３期＝とのスペシャル対談が、５月１日に開幕する競輪界最高峰のＧ１「第８０回日本選手権競輪」（神奈川・平塚競輪場）を前に実現した。競技は違えど互いに日の丸を背負って戦ったことがある者同士、時間