9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）、俳優の高橋文哉（25）が30日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉劇中の「坂本商店」の緑のエプロンを着用して登場した2人。きのう29日に初日を迎え、「本当にホッとしている」とにっこり。また高橋が「寝ているとき以外はずっと一緒にいるんです」とうれしそうに明かすと、「ずっ