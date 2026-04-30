◇MLB ブルージェイズ8-1レッドソックス(日本時間30日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が4番・サードで先発出場し、2点タイムリーを放つなどチームの逆転勝利に貢献しました。前戦29日のレッドソックス戦で3回に決勝点となった先制の2点タイムリーヒットを放った岡本和真選手。この日も4番・サードで先発出場すると、初回に第1打席は見逃し三振に終わりますが、0-1とビハインドの3回2死満塁のチャンスで回って