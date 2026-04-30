【ソウル共同】韓国ソウル中央地裁は30日までに、健康悪化を理由に一時釈放されている世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の総裁、韓鶴子被告の釈放期間を5月30日まで延長すると決めた。聯合ニュースによると、韓被告側は4月30日に期限を迎える一時釈放期間について、入院治療の継続が必要だとして同28日に延長を申請していた。地裁はこれまでに健康上の理由などを考慮し、昨年11月と今年2、3両月の計3回、韓氏の一時釈放を決