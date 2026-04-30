元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）が元部下への準強制性交罪に問われた事件で、被害を訴えている女性検事が30日、地検に辞表を提出した。検察側に第三者委員会の設置を求めたが応じてもらえず、退職を決めたとしている。