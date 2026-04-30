ダート３冠の１冠目、羽田盃を制したフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が４月３０日、一夜明けて美浦トレセンで元気な姿を見せた。前哨戦で敗れたロックターミガンにリベンジを果たし、Ｊｐｎ１タイトルを獲得。管理する田中博康調教師は「よく寝ています」と激戦後の様子を明かした。果敢に逃げに出たが、ロックターミガンとリアライズグリントが終始ぴったりとつく厳しい展開。「２角過ぎからかなり