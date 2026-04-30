帝国データバンクは３０日、５月の値上げは７０品目にとどまり、年間累計も６２９０品目と前年より６割減のペースで推移するとの見通しを示した。食品分野別では、チョコレート菓子など「菓子」が最も多い３８品目だった。一方で平均値上げ率は約１５％と高水準が続き、原材料高が９９・６％とほぼ全てに影響した。中東情勢の悪化に伴う原油高が包装資材価格を押し上げ、ナフサ供給不安も顕在化する。食品企業の半数超が「半年