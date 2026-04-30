記者会見する沖縄県の玉城デニー知事＝30日午前、沖縄県庁沖縄県の玉城デニー知事は30日の記者会見で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還条件に含まれる交通渋滞回避策として政府内で浮上している名護市辺野古方面への高速道路接続案について「返還時期はさらに不明瞭になると危惧している」と述べた。「普天間の一日も早い危険性除去にはつながらない」とも強調し、移設断念を重ねて訴えた。普天間返還に当たっては高