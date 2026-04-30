テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。体調不良で休養中の「バナナマン」日村勇紀（53）に言及した。オープニングトーク中、「ちょっと心配ですけど日村さんが休養されたと」と日村の休養について触れた。「ただね、レギュラー11本やっている方なんで。 レギュラー11本やっているってことは、体調崩したら、皆さん