読売マイラーズＣ２着のドラゴンブースト（牡４歳、栗東・藤野健太厩舎、父スクリーンヒーロー）は、引き続き丹内祐次騎手とのコンビで安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）へ向かうことが４月３０日、分かった。管理する藤野調教師が明らかにした。同馬は昨年の日本ダービー１５着後に骨折が判明。復帰戦だったディセンバーＳを逃げ切り復活Ｖを飾ると、大阪城Ｓでは一転、差し脚を伸ばして快勝した。