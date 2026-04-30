元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。ブレークを予感させる人物について語った。佐久間氏はオープニングで「元卓球選手で、今解説の平野早矢香さんって人がいて。バカ面白い。ほんっとに。本当にバカ面白い」と平野氏について熱っぽく切り出すと「選手時代は『鬼』って言われてた人なんですよ。あまりに