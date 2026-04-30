タレント梅沢富美男（75）が30日、Xを更新。補聴器の使用を明かした。「自由が丘のヒアリングストアさんで新しい補聴器をつくって頂きました」と書き出し、赤と青の補聴器を公開。「僕は70才を過ぎて補聴器ユーザーになりました。補聴器を隠す方多いのですが、目が悪かったら眼鏡をするのと一緒だと思うんですよ。認知症防止にもなりますし、もっと補聴器ユーザーが増えるといいなと思います」とつづった。梅沢は右耳の難聴、左耳