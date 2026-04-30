5月5日は「自転車の日」。こどもの日の認知とは比べるまでもないが、新緑の美しい今は、サイクリングに適していることに間違いない。また5月は自転車月間として、全国各地でプロレースやホビーレース、ロングライドなどのサイクリングイベントも行われている。とはいえ、ゴールデンウィークのイベントはエントリーが間に合わないし、遠くまでいくサイクリングにしても、渋滞に巻き込まれるのは避けたい。そんな悩みを解決してくれ