バンダイは、『仮面ライダーアギト』『アギト−超能力戦争−』より「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」(49,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」(49,500円)2001年に放送された『仮面ライダーアギト』に登場する「仮面ライダーG3 / G3-