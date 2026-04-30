駅前の駐車場を利用する際、「最大料金900円」といった表示を見て安心した経験がある方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ精算してみると想定よりも高い金額が表示され、戸惑うケースも少なくありません。このようなトラブルはなぜ起こるのでしょうか。また、請求された金額は本当に正しいのでしょうか。 本記事では、コインパーキングの料金表示の仕組みや注意点をわかりやすく解説します。 「