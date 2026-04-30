親の生前に、兄弟姉妹の1人だけが住宅資金などの援助を受けていた、という話は珍しくはありません。しかし、こうしたケースにおいては、相続時にその贈与分は調整されるのかと気になる人は少なくないでしょう。 そこで今回は、妹だけが親から住宅資金500万円の生前贈与を受けていたという事例を基に、相続時における生前贈与の調整について考えていきます。 住宅資金の援助は「特別受益」として調整される可