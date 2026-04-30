パドレスの?悪童?フェルナンド・タティス内野手（２７）のメキシコでの異常な人気ぶりが報じられ、注目が集まっている。パドレスは４月２５日（日本時間２６日）と２６日（同２７日）にメキシコでダイヤモンドバックスと２連戦に臨んだ。メキシコシティでのレギュラーシーズン開催は２０２３年、２４年に続く３度目。ダイヤモンドバックスの主催でパドレスの４０人枠にはメキシコ出身がいないにも関わらず、パドレスは熱狂的