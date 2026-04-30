帰省した際、家族で外食に行くと親が食事代を出してくれる場面は少なくありません。「せっかく帰ってきたのだから」と好意で負担してくれるケースも多い一方で、毎回甘えてよいのか悩む人もいるでしょう。 本記事では、帰省時の食事代を親にどこまで負担してもらってよいのか、一般的な考え方や円満な対応のコツについて分かりやすく解説します。 帰省時の食事代は「親の厚意」と「家族関係」で考える まず