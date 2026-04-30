帝国データバンクは4月30日、2026年5月以降における飲食料品の値上げ動向と展望・見通しを発表した。○2026年の値上げ、5981品目主要な食品メーカー195社における、家庭用を中心とした2026年の値上げは、１〜9月までの累計で6290品目となった。年間の値上げ品目予定が1万品目を超えていた前年同時期(2025年4月調査時、1万4409品目)に比べ、2026年4月調査時では予定を含め、前年比6割減ペースでの推移となった。4月調査時における20