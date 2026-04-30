元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみ（３５）が３０日、体調不良のため、レギュラー出演する情報番組を欠席した。高橋は愛知・東海テレビの情報番組「スイッチ！」（平日午前９時５０分）で木曜レギュラーを担当中。この日昼、自身のＸ（旧ツイッター）で「スイッチファミリーの皆さんすみません！！みぃちゃん本当にありがとう！大事をとってお休みさせていただきました。早く治します！！」と欠席したことを報告。代