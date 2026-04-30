ヘンリー王子とメーガン妃は、現在も続く王室の確執に関して、すぐに解決できるとは考えていないと関係者が語っている。米誌ピープルが２９日、報じた。ヘンリー王子は長年、王室との和解を望んでいると語ってきたが、溝は依然として残っている。しかし長年の疎遠を経て、ここ数か月で王子は父親であるチャールズ国王との間に再び連絡が取れるようになった。関係者によると、２人は昨年９月以来会っていないものの、最近は以前