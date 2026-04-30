YGエンターテインメント（以下、YG）が、BLACKPINKとBABYMONSTERの系譜を継ぐ次期新人ガールズグループ「NEXT MONSTER（仮称）」の3人目のメンバーを公開した。EVELLI（イベリ）とCHANYA（チャンヤ）に続き、実に10カ月ぶりにベールを脱いだ新メンバーは、2012年7月7日生まれの13歳、KAYCI（ケイシー）だ。【画像】「15歳でこの完成度!?」YG新ガールズグループ・EVELLI4月30日、YG公式ブログを通じてライブカバー映像で初めて一般