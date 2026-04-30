NCT WISHが、初のフルアルバム『Ode to Love』でグローバルチャートを席巻している。4月20日にリリースされたNCT WISHの1stフルアルバム『Ode to Love』が、韓国・日本・中国の週間チャートで圧倒的な存在感を見せている。【写真】「ビジュが限界突破」ユウシ、“爆イケ”かき上げヘア30日に発表されたCircle週間チャートによると、『Ode to Love』はアルバムおよびリテールアルバムチャートで1位を獲得した。彼らは今回の新譜で、