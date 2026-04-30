ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の10周年特番から、パク・ソジュンが出演するバラエティ番組『花より青春：リミテッド・エディション』（原題）まで、注目作の韓国での放送時期が明らかになった。最近、韓国tvNは放送予定の番組ラインアップを公開した。【写真】『トッケビ』俳優、“大谷観戦”まず、旅行バラエティ番組『花より青春』が『花より青春：リミテッド・エディション』として、10年ぶりに復活する。パク・