“ジュースおじさん”という名で愛された俳優のパク・ドンビン（本名パク・ジョンムン）さんが亡くなった。56歳だった。【写真】急逝したパク・ドンビンさん4月30日、パク・ドンビンさんが前日に逝去したことがわかった。1999年の映画『シュリ』で顔を知らせると、『火山高』（2001）、『ブラザーフッド』（2004）などに出演。そんな故人のキャラクターを決定づけたのが、2012年から2013年にかけて放送されたドラマ『愛してたみた