メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市中川区できのう、パトカーが追跡していた車が衝突事故を起こし、車に乗っていたベトナム国籍の男2人が逮捕されました。 警察によりますと、29日午後5時半ごろ中川区戸田の市道で、軽自動車が止まっていた普通乗用車2台に衝突しました。けが人はいませんでした。 軽自動車は現場からおよそ1.3キロ離れた場所でパトカーに停止を求められましたが、逃走したため追跡さ