【モデルプレス＝2026/04/30】Snow Manの目黒蓮、俳優の高橋文哉が30日、都内で行われた映画「SAKAMOTO DAYS」公開記念舞台挨拶に登壇。仲の良さをアピールした。【写真】目黒蓮、長髪＆エプロン衣装で雰囲気ガラリ◆目黒蓮＆高橋文哉「寝てる時以外ずっと一緒」異例の2日連続で、全国345劇場に生中継をする公開記念舞台挨拶として、主人公・坂本役の目黒、坂本の相棒・朝倉シン役の高橋が2ショットで初のイベント登壇。「坂本商店