多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが、6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演MUFG STADIUM（国立競技場）3Daysを完走した。海外アーティストとして初のMUFG STADIUM（国立競技場）公演で、1日あたりの最大数となる8万人、3日間で合計24万人を動員。さらに昨年開催された同ツアー日本公演を含めると合計64万人を動員した。【ライブ写真】メンバーソロショットも！TWICE