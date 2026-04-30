俳優のヒョンビンとチョン・ウソンが出演する韓国ドラマ『メイド・イン・コリア』のシーズン2が2026年下期に、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信される。【場面ショット】鋭いまなざしを見せるチョン・ウソン本作は、1970年代の韓国＆日本を舞台に、裏社会を操るエリート諜報員VS正義を追求する検事の心理戦と裏切りが加速する予測不能な追跡劇を映