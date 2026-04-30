人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は甘くなりすぎないフリルの着こなしについて。読者モデルの高橋さん（58歳）は「大人にも似合うフリルを教えて」とのことですが――。（撮影：中村彰男文：神素子ヘアメイク：木下優）【写真】春のアウター「デニムジャケット」を大人が着こなすポイントは？* * * * * *