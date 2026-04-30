女優の田中律子（５４）が２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。移住して１４年になるという沖縄の「オーシャンビュー」の自宅を披露して、スタジオを羨ましがらせた。この日は「北海道ｖｓ沖縄旅行に行きたいのはどっち！？大激論ＳＰ」として、それぞれにゆかりのある芸能人が集結。田中は「私の住んでるお家も今、オーシャンビューで。海の目の前、これ」と話し、ウッドデッキのベランダから青い海と白