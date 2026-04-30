「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が激突する歴史的一戦まで残り２日となった３０日、都内で公式会見が行われた。ともにパウンド・フォー・パウンド入りしている３２勝無敗同士の日本人頂上決戦を前に、互いに頬がこけた仕上がった様子