モデル蜂谷晏海（34）が、30日までにインスタグラムを更新。夫のスピードワゴン井戸田潤（53）らとの家族ショットを公開した。昨年12月に、第2子となる次男を出産した蜂谷は「少し前になりますが、やっと次男のお食い初めを執り行いました」と報告。「みんなでおめかししてごはん！個室でゆっくり…とはもちろん行かずドタバタしながらも美味しいご飯をみんなで食べられて嬉しかったねチビバーグも早く一緒に食べようね〜」