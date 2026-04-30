食われるのは「資産」か、それとも「命」か。かつてこれほどまでに「出口戦略」が絶望的な空き家があったでしょうか。国内最大級の不動産投資サイト「楽待」が、AIで生成した最凶のB級映画「空き家シャーク」を公開しました。「なぜ不動産サイトがサメを？」というネット民のツッコミをよそに、畳の下からサメが飛び出し、カンフーが炸裂するカオスすぎる20分間。その制作に込められた、意外にも真面目な（？）狙いを担当者に