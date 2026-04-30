中国では5月1日から5日がメーデー5連休となる。中国国家移民管理局は、連休中、全国の出入国（境）検査所では出入国（境）者が急増し、その数は1日当たり平均延べ225万人に達すると予想している。1日当たりの出入国（境）者数が最高で延べ240万人に達する日もあるとみられる。中央テレビ網が伝えた。中国の主要国際空港の出入国（境）検査所では出入国（境）者数が目に見えて増加する見込みで、1日当たりの出入国（境）者数はそれ