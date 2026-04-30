フジテレビのドラマ・映画プロデューサーの村瀬健さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画『SAKAMOTO DAYS』の「撮影現場に遊びに行ったときの」写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】映画『SAKAMOTO DAYS』の撮影オフショット「魅力が炸裂しています」村瀬さんは「『SAKAMOTO DAYS』を一足先に拝見させていただきました」と報告。また「写真は撮影現場に遊びに行ったときのもの」と説明し、主演を務めるSnow Manの