「新ハイエース」のモデリスタカスタムとは！2026年2月2日、日本を代表する商用バン「ハイエース」の最新改良モデルが発売されました。トヨタの技術が詰まったこの一台は、単なる仕事のパートナーという枠を超え、現代のライフスタイルに寄り添う進化を遂げています。今回の改良で注目されるのは、安全運転をサポートする「トヨタセーフティセンス」が大幅に強化された点です。【画像】超カッコいい！ これが地を這うように低