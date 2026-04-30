トヨタ「最新スターレット」に熱視線！かつて日本のコンパクトカー市場を支えたトヨタ「スターレット」が南アフリカで復活し、現在、同市場において重要なモデルとして販売されています。国内では1999年に「ヴィッツ」へ後継の座を譲り、ラインナップから一度は姿を消しましたスターレットですが、2020年に21年ぶりの復活を遂げ、現在は南アフリカを拠点にアフリカ諸国へと展開を広げています。【画像】超カッコいい！ これが