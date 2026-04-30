Photo: Mark Murphy/ Getty Images 4月10日、10日間にわたる月周回ミッションを終え、アルテミス2が無事に地球へと帰還しました。月の裏側の調査や美しい地球の写真を届けてくれて、見守るこっちもワクワクしましたよね。でも、このミッションはワクワクだけではありませんでした。専門家や宇宙ファンは、宇宙船「オリオン」の耐熱シールドが持ち堪えられるかどうか、緊張しながら見守って