県立美術館で開かれている「ロートレックとミュシャ展」の来場者が１万人を超えました。 １万人目の来場者となったのは広島市在住の藤原知佳さんと高間智代さんです。 「びっくりです。絵がすごくきれいなので２人でいろいろ眺めてあとで感想とかお茶しながら話したい」 「ロートレックとミュシャ展」は１９世紀末にパリで活躍した芸術家ロートレックにより生み出されたポスター３１点が展示されて