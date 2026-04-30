タレントの眞鍋かをり（45）が30日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。東京都福生市の路上で男子高校生らをハンマーで殴打するなどして男が逃走した事件について言及した。警視庁によると、29日朝、容疑者の男（44）は自宅近くの路上で話していた高校生ら数人のうち、男子高校生2人を殴打した。駆けつけた警察官にナイフを示し、噴霧器で薬剤のようなものを噴射。その後、自宅に立てこもった