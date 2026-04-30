福山雅治のものまねなどで知られるピン芸人の大山英雄（55）が29日、自身のXを更新。先月父が亡くなっていたことを報告した。【写真】「おもろい親父です」…亡くなった父がよみがえった？大山英雄が投稿した衝撃の画像大山は「先月父が亡くなり、49日も終わりました」と報告。「去年母も亡くなっていてもう両親がいないんだと寂しく思ってましたところ」と続け「ふと、実家をGoogleマップで検索したら、親父が映ってました」