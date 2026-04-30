女優の剛力彩芽（33）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。高校の同級生について語った。「Snow Man」深澤辰哉と高校の同級生だったと話題を振られた剛力。「同じクラスだったし、ダンス部で同じ部活だった」と紹介した。深澤本人から剛力宛てに「高校の時からすごく大人っぽくて、面倒見が良い人だったので、同い年なのに姉さんって呼ばせてもらってました。部活でふざけて怒られたこと、剛力さんの